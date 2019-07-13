Американский капитан объяснил, почему Путин не хочет видеть США на переговорах по Донбассу

Владимир Путин / Reuters

Капитан 1-го ранга военно-морских сил США в отставке, бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин не хочет включения в нормандский формат (Украина, РФ, Германия, Франция) переговоров по Донбассу США, поскольку ему не нужны конкуренты.

Германия и Франция не являются конкурентами РФ, они дают российскому лидеру делать то, что он хочет, рассказал американский эксперт в интервью Апострофу.

По словам собеседника, глава России сравнивает себя только с одним человеком — президентом Штатов Дональдом Трампом.

"Я бы только вдвоем с Путиным за стол переговоров не сел. Я бы говорил, что хочу этого, как Трамп говорит, но не сел бы. Мне кажется, они раскусили эту схему Путина — его жалобы, что он хочет переговоров, но с ним не хотят говорить. А тут обратная тактика. Переговоры должны быть на условиях Украины и с международными партнерами", — заявил капитан.

Напомним, российский одиозный ведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между российским пропагандистским телеканалом Россия 24 и украинским каналом Newsone, название — проекта Надо поговорить. Власти Украины, ряд активистов и политиков выступили против проведения телемоста.

Президент Владимир Зеленский назвал анонсированный телемост между Украиной и РФ новой провокацией, цель которой — снова разделить украинцев и предложил Владимиру Путину принять участие во встрече в Минске в новом формате, в которой, в частности, могут участвовать США.

Потом Newsone отменил телемост. Позже состоялся первый телефонный разговор между Путиным и Зеленским. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков. После этого в РФ провели свой "телемост".