Меркель обеспокоилась влиянием Кремля на европейскую политику

20 июля 2019, 09:46

Бундесканцлерин Ангела Меркель прокомментировала недавний скандал с финансированием РФ итальянской политсилы Лига Севера.

Меркель
Ангела Меркель / Reuters

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в крайне обеспокоенном тоне высказалась по поводу влияния, которое власии России оказывают на европейскую политику − в частности, поддерживая правые популистские партии.

С соответствующим заявлением бундесканцлерин выступила на пресс-конференции в Берлине, комментируя недавний скандал с финансированием РФ итальянской политсилы Лига Севера.

"Мы неоднократно видели, как правые популистские партии получают большую поддержку со стороны России. И это вызывает у нас беспокойство", − заявила Меркель.

Напомним, ранее Ангела Меркель озвучила дату встречи советников нормандской четверки. До этого она объявила непростое решение о возвращении России в ПАСЕ.

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Россия Кремль Ангела Меркель ФРГ Лига Севера
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