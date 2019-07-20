Эксперт рассказал, сколько миллиардов путинские друзья в Европе распилят на Северном потоке-2

Строительство Северного потока 2 / Reuters

Стратегия сохранения транзита российского газа через Украину отсутствует в принципе, а Северный поток-2 – слишком лакомый кусок для европейских подрядчиков.

Соответствующее мнение в интервью порталу Сегодня рассказал эксперт и генеральный директор компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

"Газпром" строит "Северный поток-2", чтобы лишить Украину транзитных доходов и обеспечить доходы друзьям президента Путина – основным подрядчикам российского монополиста. Доходы подрядчиков я бы поставил на первое место", − утверждает он.

Читайте такжеВ Германии разъярились из-за наезда США на Берлин и Северный поток-2По мнению Корчемкина, Украина и ее позиции не играют никакой роли в транзите Газпромом "голубого топлива" в страны Европа.

"Существование транзита не зависит от стратегии Украины. Никакая стратегия не даст подрядчикам возможность освоить более 30 млрд евро – столько стоят российские газопроводы, соединяющие Бованенковское месторождение с берегом Балтийского моря", − подытожил он.Напомним, ранее сообщалось о том, что Дания практически лишилась возможностей остановить Северный поток-2. Кроме того, немецкий экс-министр Рональд Пофалла побахвалился и отметил неизбежность Северного потока-2.