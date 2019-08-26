США шарахнули по России новыми санкциями из-за отравления Скрипалей

26 августа 2019, 07:38

Отравление бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжает "отливаться" России санкциями.

Санкции
Флаги России и США / Reuters

В понедельник, 26 августа, начала действовать второй пакет санкций, введенный США против России из-за отравления в английском городе Солсбери нервно-паралитическим газом бывшего офицера Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.

Соответствующее сообщение опубликовало новостное агентство Интерфакс-Украина. Согласно имеющимся данным, санкции не затрагивают российские госуцдарственные компании, а также вторичный рынок суверенного долга.

Новые ограничения будут действовать ровно год и предполагают препятствование США предоставления любых займов, финансовой или технической помощи со стороны международных институтов (МВФ либо Всемирного банка) касаемо России. Кроме того, американским банкам запрещается предоставлять займы или кредиты России в любой форме.Кроме того, США ужесточаются правила предоставления РФ американских товаров и технологий.

Напомним, ранее в Еврокомиссии "наехали" на США из-за санкций против Северного потока-2. До этого в Сенате США Россию предложили додушить более жесткими санкциями.

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