В Сенате США Россию предложили додушить более жесткими санкциями

В Сенате предложили устанавить наказание за вмешательство в американские выборы

В Сенате США предложили более широкий набор санкций против России в случае ее вмешательства в будущие американские выборы.

Американские сенаторы демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио в своем письме призывают комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей включить в проект бюджета, который в настоящее время рассматривается обеими палатами Конгресса, "формулировки, призванные предотвратить будущие усилия иностранных правительств и иностранных субъектов по вмешательству в американские выборы, ясно дав понять, что такое вмешательство будет иметь быстрые и серьезные последствия".

Речь в предложении сенаторов идет о санкциях в отношении суверенного долга России, энергетического, банковского и оборонного секторов ее экономики.

Сенаторы считают, что предложенный ими вариант будет эффективнее, так как ясно устанавливает наказание за вмешательство в выборы в будущем. Кроме того, санкции лишь против суверенного долга РФ, по их мнению, будут иметь ограниченный эффект из-за небольшого объема этого рынка, пишет агентство Bloomberg.

Читайте такжеРоссии грозят новые санкции из-за очередного "вечно легитимного"Инициаторы новых санкций предлагают ввести в проект оборонного бюджета положения, которые в случае российского вмешательства в выборы позволят вводить дополнительные санкции против энергетического, банковского и оборонного секторов российской экономики, "олигархов и политических деятелей, которые могут быть замешаны во вмешательстве в выборы".

"Усилия России, направленные на манипуляцию народом Америки и подрыв демократических процессов на выборах 2016 года, неоспоримы. Поскольку мы идем к выборам 2020 года, Конгресс должен сделать все от него зависящее, чтобы сдержать атаки Кремля или тех, кто хочет последовать его примеру", - говорится в послании Холлена и Рубио.

Читайте такжеВ украинском министерстве предложили СНБО мощнее шарахнуть санкциями по России

Они подчеркнули: "Мы должны заранее дать понять, что попытки вмешательства в наши выборы быстро столкнутся с жесткими санкциями. Таким образом мы можем предотвратить злонамеренные действия враждебных иностранных держав, но мы должны действовать уже сейчас".

По их мнению, директор Национальной разведки должен отчитываться перед Конгрессом о вмешательстве России через 30 дней после каждых федеральных выборов в США.

Читайте такжеВ СНБО заговорили о новых санкциях за паспортизацию РФ жителей ДонбассаВ то же время в Конгрессе США влиятельные законодатели призвали президента США Дональда Трампа ввести против Москвы санкции за использование запрещенных средств в ходе неудачной попытки отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

В письме Трампу глава комитета Палаты представителей по международным делам демократ Эллиот Энгел и республиканец Майк Маккол пишут о том, что, согласно закону 1991 года о "Контроле и уничтожении химического и биологического оружия", вторая часть санкций должна была быть введена через три месяца после объявления первичных санкций, сообщает Радио Свобода.

Напомним, в 2014 году ряд стран Запада ввели санкции против России из-за агрессии в отношении Украины. Позже западные государства расширяли и продляли ограничительные меры. В начале августа 2018-го США ввели против РФ "драконовские санкции".