"Наказать Россию": США расширили санкции против РФ

Вашингтону расширил ограничительные меры против РФ

Решением Палаты представителей США американцам запрещено проводить какие-либо сделки с российским госдолгом.

Соответствующая поправка к оборонному бюджету на 2020 год была предложена демократами из Калифорнии Максином Уотерсом и Брэдли Шерманом.

"Она (поправка в оборонный бюджет, — ред.) предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится с этим выводом", — сказал Шерман во время заседания.

Он уверен, что Вашингтону необходим серьезный механизм, который позволит "наказать Россию за то, что она сделала на предыдущих выборах, и сдержать ее".

Напомним, в 2014 году ряд стран Запада ввели санкции против России из-за агрессии в отношении Украины. Позже западные государства расширяли и продляли ограничительные меры. В начале августа 2018-го США ввели против РФ "драконовские санкции", начал действовать их первый пакет.