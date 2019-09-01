Море трупов в американской Одессе: стрелок убивал случайных прохожих

В штате Техас произошла кровавая бойня / twitter.com/cnnbrk

Жертвами очередного неадеквата стали обитатели городов Мидленд и Одесса в американском штате Техас. Погибли пять человек, еще 21 получили ранения.

По информации копов, стрельба началась, когда сотрудник Департамента общественной безопасности попытался остановить золотую Honda. Это было 31 августа.

"Когда машина остановилась, водитель застрелил офицера", — сказал начальник полиции.

После этого дерзкий убийца отправился на запад города, при этом по пути он убил еще несколько человек. Там стрелок бросил свою "золотую тачку" и украл почтовый грузовик. Отметим, бешеный мужчина не прекратил стрелять.

Уже в почтовой фургоне убийца отправился на восток в сторону кинотеатра Cinergy, где произошла перестрелка с полицией, в ходе которой "стрелок был смертельно ранен".

Читайте такжеСтрельба в торговом центре Техаса: свыше 10 погибших и 30 раненыхПо данным правоохранителей стрелок был один. Им оказался 30-летний мужчина. О его мотивах пока ничего неизвестно, сообщает CNN.

Five people have been shot and killed by a gunman who opened fire in a series of shootings near Odessa, in western Texas, authorities said, Saturday, August 31. (ABC) https://t.co/se4cBGVeSGpic.twitter.com/4WsNQkUBj3 — The Voice of America (@VOANews) 1 вересня 2019 р.

Напомним, ранее в США произошла стрельба на спортивном стадионе в городе Мобил (штат Алабама) после футбольного матча между командами ЛеФлор и Вилльямсон. Полиция подтвердила, что в результате стрельбы пострадали как минимум 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет. Все пострадавшие госпитализированы, пятеро из них - в критическом состоянии. Отмечается, что шестеро пострадавших получили огнестрельные ранения и еще четверо - другие травмы.