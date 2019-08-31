В США - кровавая стрельба на стадионе: ранены 10 школьников

Инцидент произошел на стадионе в городе Мобил в штате Алабама / скриншот

В США – очередной случай стрельбы. Инцидент произошел вечером 30 августа на спортивном стадионе в городе Мобил (штат Алабама) после футбольного матча между командами ЛеФлор и Вилльямсон.

Как сообщает телеканал NBC, полиция подтвердила, что в результате стрельбы пострадали как минимум 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет. Все пострадавшие госпитализированы, пятеро из них - в критическом состоянии. Отмечается, что шестеро пострадавших получили огнестрельные ранения и еще четверо - другие травмы.

Шеф полиции города Лоренс Баттисте отметил, что большинство пострадавших находились на стороне игроков и болельщиков команды ЛеФлор. Он добавил, что в результате инцидента два человека были задержаны и допрошены.

VIDEO: The moment shots were fired at Ladd-Peebles Stadium in Mobile, #Alabama -- injuring 10 during a HS football game pic.twitter.com/9G7sdxtb7w — DMM News (@DMM_News_) August 31, 2019

WATCH: The scene at Ladd-Peebles Stadium in Mobile, #Alabama after a shooting injured 10 people. pic.twitter.com/ZeUKBYnGpL — DMM News (@DMM_News_) August 31, 2019

Напомним, 28 июля, в американском городе Гилрой (штат Калифорния) на традиционном гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival произошло кровопролитие. Неизвестный расстрелял людей – минимум трое погибли, еще 11 получили ранения.

4 августа в городе Дайтон, штат Огайо, в результате стрельбы в баре погибли 10 человек. В тот же день в Чикаго неизвестный открыл огонь в одном из городских парков. В результате инцидента огнестрельные ранения получили семь человек, среди которых четыре мужчины и три женщины.