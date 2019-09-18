Трамп назначил нового советника по национальной безопасности

Дональд Трамп назначил Роберта О'Брайена на пост советника по нацбезопасности США / Reuters

Президент США Дональд Трамп назначил нового советника по нацбезопасности вместо Джона Болтона. Им стал спецпредставитель США по делам заложников Роберт О'Брайен.

О своем решении он обьявил на своей странице в Twitter.

"Я рад объявить, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, нашим новым советником по национальной безопасности. Я давно и много работал с Робертом. Он отлично справится!", - написал президент США.

Роберт О'Брайен станет новым советником по нацбезопасности США / larsonobrienlaw.com

Напомним, Трамп раскрыл причины увольнения Болтона, которого попросил уйти с должности 10 сентября.

Ранее Трамп опозорился, неожиданно забыв о сыне.