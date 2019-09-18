Трамп назначил нового советника по национальной безопасности

Должность советника занял спецпредставитель США по делам заложников.
Президент США Дональд Трамп назначил нового советника по нацбезопасности вместо Джона Болтона. Им стал спецпредставитель США по делам заложников Роберт О'Брайен.
О своем решении он обьявил на своей странице в Twitter.
"Я рад объявить, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, нашим новым советником по национальной безопасности. Я давно и много работал с Робертом. Он отлично справится!", - написал президент США.
Напомним, Трамп раскрыл причины увольнения Болтона, которого попросил уйти с должности 10 сентября.
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