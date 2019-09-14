"Хуже Дарта Вейдера!": Трамп опозорился, неожиданно забыв о сыне

Дональд Трамп "забыл", что у него есть сын / Assotiated Press

Президент США Дональд Трамп говорил о своем собственном 13-летнем сыне Бэрроне так, будто о незнакомце.

Ведущий Daily Show Тревор Ноа высмеял пресс-конференцию, во время которой президент обсуждал опасность вейпинга.

"Дональд Трамп пытается запретить ароматизированные электронные сигареты, отчасти вдохновленный сыном своей жены, который, по совпадению, также является его собственным сыном", - сказано в описании ролика.

Трамп заявил, что его администрация предложит запретить использование электронных сигарет, за исключением табака, чтобы ограничить рост числа подростков, употребляющих вейпы.

"Но мы не можем позволить людям заболеть, и мы не можем так сильно повлиять на нашу молодежь. И вот как первая леди вмешалась. У нее есть вместе сын, который - красивый молодой человек", - отметил Трамп.

TONIGHT: Donald Trump moves to ban flavored e-cigarettes, inspired in part by his wife’s son, who is coincidentally also his own son. pic.twitter.com/ts4LtwlhHD — The Daily Show (@TheDailyShow) 11 сентября 2019 г.

К слову, Трамп был трижды женат, и у него есть пять детей – две дочери и три сына.

В сети стали потешаться над такой оговоркой президента, обратив внимание на то, что он больше обеспокоен шестью смертями от вейпа, чем тысячами смертей из-за разрешения покупать оружие.

"Честно говоря, Бэррон называет Трампа "мужем моей матери", "Это даже не самая странная вещь, которую он сделал сегодня", "Просто уму непостижимо, что некоторые люди думают, что он великий человек", "Хуже Дарта Вейдера!", "Значит, он хочет запретить вейпы сейчас после смерти шестерых детей? Как насчет всех детей, которые погибли в массовых расстрелах? Нет запрета на оружие до сих пор", "Поэтому он продолжает подкатывать к Иванке? Детская амнезия?", "Но ему все равно о том, чтобы его сына убивали в школе наугад?", - писали юзеры.

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