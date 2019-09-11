"Очень крупные ошибки": Трамп раскрыл причины увольнения Болтона

На посту советника Джон Болтон "совершил очень крупные ошибки", сказал Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Джон Болтон на посту советника американского лидера по нацбезопасности "совершил очень крупные ошибки".

Позиция Болтона по Венесуэле - неприемлемая, рассказал глава Штатов журналистам, свидетельствует видео, опубликованное CBS News в Twitter.

По словам Трампа, находясь на посту советника, Болтон также не находил общий язык с очень важными людьми в администрации.

"Он совершил некоторые очень крупные ошибки", - заявил американский лидер.

President Trump says his former national security adviser John Bolton "made some very big mistakes" and "wasn't getting along with people in the administration that I consider very important" https://t.co/H9n7JKbYS7pic.twitter.com/6Y6i2V2bjN — CBS News (@CBSNews) September 11, 2019

Напомним, 10 сентября Дональд Трамп уволил Джона Болтона с должности советника президента США по нацбезопасности. Исполняющим обязанности советника по нацбезопасности станет Чарли Каппермен, который был заместителем Болтона.