"Очень крупные ошибки": Трамп раскрыл причины увольнения Болтона

У Болтона была неприемлемая позиция по Венесуэле, утверждает президент США.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Джон Болтон на посту советника американского лидера по нацбезопасности "совершил очень крупные ошибки".
Позиция Болтона по Венесуэле - неприемлемая, рассказал глава Штатов журналистам, свидетельствует видео, опубликованное CBS News в Twitter.
По словам Трампа, находясь на посту советника, Болтон также не находил общий язык с очень важными людьми в администрации.
"Он совершил некоторые очень крупные ошибки", - заявил американский лидер.
President Trump says his former national security adviser John Bolton "made some very big mistakes" and "wasn't getting along with people in the administration that I consider very important" https://t.co/H9n7JKbYS7pic.twitter.com/6Y6i2V2bjN— CBS News (@CBSNews) September 11, 2019
Напомним, 10 сентября Дональд Трамп уволил Джона Болтона с должности советника президента США по нацбезопасности. Исполняющим обязанности советника по нацбезопасности станет Чарли Каппермен, который был заместителем Болтона.