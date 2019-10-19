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СМИ нашли "двойника" Зеленского: кто он и откуда

19 октября 2019, 20:18

"Двойник" Зеленского работает в Москве, выяснили журналисты.

"Двойника" Зеленского зовут Умид, он работает в Москве автомаляром, узнали журналисты / facebook.com/k.dimitriy

Российский Telegram-канал Mash нашел мужчину, похожего на украинского президента Владимира Зеленского, которого летом сфотографировали в метро Москвы.

"Двойник" Зеленского - уроженец Узбекистана Умид, он работает в российской столице автомаляром, сообщает Mash.

Telegram-канал взял интервью у мужчины и выяснил, что Умида на работе называют Зеленским.

"Ребята мне говорили, друзья на работе - тебя, вот, показывали, в YouTube видели. Я сначала не верил, потом сам посмотрел - видел", - сказал собеседник.

Мужчина поделился, что фотография из метро, попавшая в Сеть, была сделана, когда он ехал на работу.

"В метро, когда я на работу ехал (сфотографировали - Ред.), ну, я вообще не спал, не уснул… в 2016-2017 году друзья говорили, знакомые - ты на юмориста такого - Зеленского - похож", - добавил Умид.Напомним, "двойника" Владимира Зеленского сфотографировали в метро Москвы в вагоне одного из поездов в августе 2019 года, снимок попал в Сеть. В Facebook писали, что это "народный президент".

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