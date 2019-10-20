Кремль вызверился на Турцию за действия в Сирии

Войска США покидают курдов / Reuters

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что действия Турции в Сирии должны быть соразмерны складывающейся в регионе ситуации.

В эфире телеканала Россия 1 он заявил, что идеальное развитие ситуации - если бы турки "не мешали главному — развитию политического урегулирования в Сирии".

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что турецкая операция Источник мира способна навредить в сирийском вопросе.

Как известно, 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке военной операции Источник мира сроком на пять дней, однако позже стало известно о нарушении Турцией перемирия.

Как сообщает DW, армия США покидает Сирию, солдат перебрасывают в западную часть Ирака для борьбы с ИГИЛ.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США будет перебрасывать свои войска в Ирак из Сирии наземным и воздушным путем на протяжении нескольких недель.

Напомним, ранее Дональд Трамп отправил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором пригрозил разрушить экономику этой страны. Позднее журналисты сообщали, что Эрдоган выбросил это письмо в мусор.