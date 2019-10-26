В Казахстане пол в торговом центре выложен кусками надгробных плит

В городе Казахстана Усть-Каментогорск в торговом центре Алем работники выложили пол из кусков надгробных плит.

На жуткую находку наткнулись местные жители, и выложили фото и видео в сети, передает издание Yk-news.Kz.

Так, на полу можно увидеть фрагменты лиц умерших людей, выгравированных на памятниках.

"В торговом доме шел ремонт. Пол был покрыт пылью. Разглядеть материал, из которого сделана плитка, было невозможно. Факт вскрылся только к концу ремонтных работ", — рассказали в администрации торгового центра.

Позже выяснилось, что осколки для создания мозаичного пола являются отходами гранитного производства.

"Мы занимаемся еще и облицовкой. Нам приходят обрезки гранита из Китая и Алматы. Мы их собираем в специальные контейнеры. А художница, которая занимается созданием портретов на надгробиях, отправила в этот контейнер памятник, от которого отказался заказчик. Рабочие должны были сортировать материал, но по какой-то причине не заметили", - пояснили в гранитной мастерской.

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