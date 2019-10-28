  1. Главная
  3. Мир

"Шаг к подрыву доверия": Горбачев назвал главную ошибку Запада

28 октября 2019, 09:33

Михаил Горбачев уверен, что идея расширения НАТО только ухудшила ситуацию.

Михаил Горбачев
Михаил Горбачев / Reuters

Бывший глава СССР Михаил Горбачев назвал главную ошибку руководителей Североатлантического альянса. По его словам, причиной подрыва доверия к НАТО стало его расширение.

"Я никогда не скрывал своего мнения: решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за ее пределами", - цитирует политика РИА Новости.

При этом он указал, что все эти процессы проходили на фоне прекращения "холодной войны".

"Принятое несколько лет спустя решение о расширении НАТО стало шагом к подрыву доверия, возникшего вместе с прекращением холодной войны", - подытожил Горбачев.

Напомним, что в министерстве обороны и в МИД назвали неэффективными постоянные попытки переподавать заявки на получение Плана действий по членству в НАТО.

Россия НАТО Михаил Горбачев
Сейчас вы просматриваете новость «"Шаг к подрыву доверия": Горбачев назвал главную ошибку Запада». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:50
"Изуродованное авто и кровище": под Киевом случилось трагическое ЧП
10:40
В РФ суд решил судьбу солдата-срочника, устроившего бойню
10:36
В кафе Киева произошел взрыв и пожар Фото Видео
10:25
У Максима Фадеева случился сердечный приступ - все подробности
10:23
"Мясной Ильич" и "Молочный Сталин": Сеть насмешило название магазина в оккупированном Донецке
10:16
"Ветхие дома в Украине": в Кабмине назвали настораживающие цифры
10:04
Президент Янукович: КСУ рассмотрит закон Порошенко
10:00
"Выйти из зоны комфорта": Даниэль Салем об успехах и разочарованиях на Танцях з зірками Видео
09:46
Стало известно, чем Сивохо может "отличиться" в СНБО Видео
09:33
"Шаг к подрыву доверия": Горбачев назвал главную ошибку Запада
09:30
Танці з зірками 2019 10 выпуск онлайн: кто ушел Видео
09:25
Гороскоп на сегодня: как в новолуние 2019 не навлечь губительные долги
09:18
Байден публично открестился от скандала с сыном и Burisma в Украине
09:17
"Давно не шоу талантов": Бузова представит Россию на Евровидении 2020
09:01
Ходячие мертвецы 10 сезон: что было в 4 серии Видео
09:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 9 выпуск 3 сезон - 25-10-2019 Видео
08:58
"Жестко и неразумно": писательница из РФ разразилась критикой в адрес Украины
08:45
Скандал с Азовом: в МИД России "повесили всех собак" на Билецкого
08:36
Почему инвесторы не хотят вкладываться в Украину мнение
08:30
Ходячие мертвецы 10 сезон 5 серия: новый трейлер онлайн Видео
08:20
В Днепре маршрутчик силой выволок нетрезвую пассажирку из салона Видео
07:50
Умер Владимир Буковский - один из основателей диссидентского движения в СССР Видео
07:17
Разумков рассказал, когда делегация Украины вернется в ПАСЕ Видео
07:15
Обнаружено проклятие: экстрасенс раскрыл источник болезни Заворотнюк
07:10
Анна Ризатдинова потеряла сознание на Танцях з зірками Видео
07:01
Чат с политическим экспертом Тарасом Загородним
06:59
Когда Зеленский проведет ночь длинных ножей мнение
06:54
В Кабмине обещают не уменьшать субсидии для украинцев
06:35
Гороскоп на ноябрь-2019: Весам "подложат свинью", а Козероги получат карт-бланш от звезд
06:02
С днем бабушек и дедушек: поздравления прикольные и живые открытки Фото
05:45
Достойная кончина: врач разгромил самые популярные мифы о сперме
05:36
Каре на ножке – восхитительная женская стрижка 2019-2020 с эффектом омоложения - 40 фото Фото Видео
05:13
Астролог сказал, кому светят грыжи и цирроз печени
05:09
Доллар снова подорожает: аналитик дал прогноз на неделю
04:38
"Жаба тупая": эксперт пояснил, почему у Трампа - изжога на слово "Украина"
04:04
Модный изумрудный маникюр – кошачий глаз, стильный френч и матовый маникюр - фото Фото
03:11
Психологи рассказали, почему люди хотят секса втроем
02:30
Дивовласа Повітруля та цар жаху Вій: як зробити Хеловін 2019 щиро українським Фото Видео
01:43
"Зеленский будет сажать своих": политолог оценил перспективы уголовных дел против Порошенко
00:56
Эксперт разоблачила мифы о женском оргазме
00:24
28 октября – какой сегодня праздник: что делать в День бабушек и дедушек 2019
27 октября, воскресенье
23:54
"Бесславные ублюдки": опубликовано видео с пьянствующими экс-главарями "ДНР" Видео
23:18
"Горела хата…": Бородянский ответил на вопрос о наказании хора имени Веревки Видео
22:51
Разумков оценил вероятность замены Арахамии на посту главы фракции
22:13
Лишенный гражданства экс-депутат Рады засветился в Украине
21:44
За шаг до мира: стало известно о судьбе оружия добровольцев в Золотом
21:42
Офицер ВСУ рассказал, как СПИД косит ряды боевиков "ДНР"
21:24
Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в УПЛ: фото, видео голов Видео
21:15
Арестованные в США сообщники Джулиани готовили его встречу с Зеленским – СМИ
21:01
Разумков прокомментировал вопрос об особом статусе Донбасса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять