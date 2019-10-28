"Шаг к подрыву доверия": Горбачев назвал главную ошибку Запада

Михаил Горбачев / Reuters

Бывший глава СССР Михаил Горбачев назвал главную ошибку руководителей Североатлантического альянса. По его словам, причиной подрыва доверия к НАТО стало его расширение.

"Я никогда не скрывал своего мнения: решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за ее пределами", - цитирует политика РИА Новости.

При этом он указал, что все эти процессы проходили на фоне прекращения "холодной войны".

"Принятое несколько лет спустя решение о расширении НАТО стало шагом к подрыву доверия, возникшего вместе с прекращением холодной войны", - подытожил Горбачев.

Напомним, что в министерстве обороны и в МИД назвали неэффективными постоянные попытки переподавать заявки на получение Плана действий по членству в НАТО.