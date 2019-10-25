"Методом попугая": Украина не намерена повторять заявку в НАТО

Украина намерена достичь стандартов НАТО, а потом подавать заявку / ВВС

Министерство обороны и МИД назвали неэффективными постоянные попытки переподавать заявки на получение Плана действий по членству в НАТО.

Как сообщает Европейская правда, министр обороны Андрей Загороднюк и заместитель министра иностранных дел Егор Божок в конце визита в штаб-квартиру НАТО ответили данной репликой на заявление экс-президента Петра Порошенко, который настаивает на подаче заявок на членство в НАТО, никакого смысла

По словам Загороднюка, в бесполезных действиях нет никакого смысла.

"Мы можем подтверждать и отправлять заявление сколько угодно, но зачем? Лучше сконцентрироваться на практических результатах", - пояснил он.

Представитель МИД Божок констатировал, что еще имеет силу заявка Украины на членство в НАТО, которая была подана в 2008 году.

"Мы уже подали заявку в ПДЧ, и повторять уже поданное - неэффективно", - пояснил он.

По словам дипломата, Украина должна первоначально достичь военных критериев уровня НАТО, а затем заявлять о себе партнерам.

"Мы можем действовать методом попугая, а можем вести серьезную работу. Если мы будем ежедневно повторять, что хотим в НАТО, хотим ПДЧ, и все - то в результате никакого ПДЧ не получим. Поэтому сейчас мы настроены на то, чтобы, не подтверждая эту заявку, достичь военных критериев членства в НАТО", - заявил Божок.

Как ранее сообщалось, до конца 2020 года Украина может не достичь полного соответствия стандартам НАТО, говорится в докладе Парламентской ассамблеи Альянса.

Напомним, НАТО выразило поддержку усилиям, направленным на выполнение Минских соглашений - включая разведение войск в зоне военного конфликта на Донбассе и согласование пресловутой "формулы Штайнмайера".