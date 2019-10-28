В РФ суд решил судьбу солдата-срочника, устроившего бойню

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Информацию о расстреле солдат в российском Забайкалье всколыхнула Сеть. Так, солдат срочной службы убил восьмерых сослуживцев.

Читинский гарнизонный военный суд принял решение арестовать подозреваемого Рамиля Шамсутдинова.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шамсутдинова на тот срок, о котором просило следствие", - сообщает ТАСС.

Отмечается, что солдат будет находится под стражей до 27 декабря. Кроме того, известно, что ему предъявили обвинение в убийстве группы лиц.

По предварительным данным, причинной трагедии стал нервный срыв, к которому привели "личные обстоятельства, не связанные с прохождением военной службы".

Напомним, что солдат-срочник при смене караула открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате инцидента восемь военнослужащих погибли на месте, ещё двое получили ранения различной степени тяжести".