Хэллоуин головного мозга: семья устроила фотосессию с маленькой дочкой-зомби и маньяком

Специально к Хэллоуину в США одна из семей решила сделать противоречивую и крайне нестандартную фотосессию отца и дочери.

Соответствующее сообщение и фотографии опубликовал портал BoredPanda. Мужчину и его и 11-месячную дочь одели и загримировали переодели в зомби. Затем отец преобразился в главного героя легендарной франшизы ужасов "Хэллоуин" - убийцу в хоккейной маске Майка Майерса.

"Когда дочь станет старше, ей понравится, что она и ее отец сделали это вместе с помощью семьи. Некоторые семьи любят Хэллоуин и зомби, Майкла Майерса, Фредди, Чаки - это страшно весело. Мы устраивали ночные сеансы фильмов ужасов Хэллоуин со своими дочерьми, и им это нравилось. Мы до сих пор говорим и смеемся по этому спустя столько лет спустя ", - говорится в комментарии создателей фотосессии

Напомним, известный писатель, прозванный "королем ужасов", Стивен Кинг посоветовал лучшие книгу, сериал и фильм к Хэллоуину.

