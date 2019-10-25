Хеллоуин 2019: названы 10 самых популярных образов

Классический костюм ведьмы не теряет популярности накануне праздника Хэллоуин 2019 / Фото: coupons.ru.com

В ночь с четверга, 31 октября, на пятницу, 1 ноября, будет отмечаться Хэллоуин 2019. Украина, уже традиционно, также приобщится к гуляниям, а значит самое время подумать о том, какой костюм на Хэллоуин выбрать, чтобы удивить, а, возможно, и напугать окружающих.

К празднику Хеллоуин 2019 американская корпорация Google сделала своеобразный подарок пользователям. В частности, компания опубликовала 10 самых популярных запросов касательно костюмов на Хэллоуин 2019 года.

Пальма первенства – у костюма клоуна Пеннивайз из хоррора Оно. Почетное второе место – у классического костюма ведьмы. Пользователям Google также полюбился образ Спайдермена – он занял третье место. На четвертой и пятой позициях расположились динозавры и костюмы героев сериала Наследники. Далее в списке: герои из Fortnite, кукла Чаки из популярного хоррора и костюмы в стиле 80-х. Последние места рейтинга достались единорогам и кроликам.

Напомним, депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что Хеллоуин – это сифилис, зараза, которой страна заразилась от Запада. Поэтому Хэллоуин 2019 в России нужно запретить.

Ранее Главред разобрался, как выбрать грим на Хэллоуин 2019 в Украине, чтобы затмить всех.