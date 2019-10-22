В Госдуме призвали лечиться от Хэллоуина как от сифилиса / 1zoom.ru

Хеллоуин – это сифилис, зараза, которой страна заразилась от Запада. Хэллоуин 2019 в России нужно запретить, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Это вирус, это такой сифилис, который пришел к нам и от которого нужно лечиться. Не нужно заменять сифилис чем-то другим", – цитирует Life Милонова.

Народный избранник не теряет надежды очистить землю русскую от хэллоуинской скверны. Он считает День Всех Святых "глупой, заимствованной безмозглыми поклонниками Макдоналдса традицией, не имеющей никаких исторических корней в России".

Читайте такжеМакияж на Хеллоуин 2019: как выбрать грим, чтоб затмить всехПо его словам, Хэллоуин является праздником поклонения темным силам, а "российское законодательство предписывает, что эти праздники проводиться не могут, особенно в общественных местах".

Ранее Милонов отчитал Первый канал за обнародование видео, на котором зрители телепрограммы Поле чудес толкаются и с жадностью разгребают продукты с барабана.