Давка за еду у барабана на Поле чудес: в России отреагировали неоднозначно

Давку соотечественников за продукты раскритиковали в России / Фото: скриншот из видео

Депутат Госдумы Виталий Милонов отчитал Первый канал за обнародование видео, на котором зрители телепрограммы Поле чудес толкаются и с жадностью разгребают продукты с барабана.

В комментарии ФАН он заявил, что не осуждает гостей программы. Политик добавил, что зрителями на подобного рода шоу часто подрабатывают малоизвестные актеры, у которых маленькие зарплаты.

"Людей, которые получают пятьсот рублей в день, я не могу за такое осуждать", - заявил он.

По словам Милонова, в резонансе вокруг этой истории виновен Первый канал. Решение о публикации ролика н назвал "безнравственным свинством".

"Ну, тогда платите им пять тысяч или не снимайте. Если платить им по пять тысяч, никто не будет еду эту брать", - подчеркнул депутат.

В свою очередь академик РАН Александр Калинин резко раскритиковал авторов передачи Поле чудес после инцидента с давкой из-за еды.

Как сообщает ИА Nation News, ученый назвал поведение людей безобразным, но обвинил в происходящем организаторов шоу.

Калинин заявил, что после вопиющего инцидента нужно Поле чудес закрыть, а Леонида Якубовича отправить на пенсию.

Напомним, закулисье популярной некогда телевизионной программы Поле чудес, которая выходит в эфир с 1990 года, шокировало публику, поскольку были обнародованы кадры дальнейшей судьбы продуктов, расположенных на барабане.