"Сектор приз, бл*ть": в Сети потешаются над разгребающими еду с барабана зрителями Поле чудес

17 февраля 2019, 22:54

Оказалось, что такое происходит на шоу уже на протяжении почти 30 лет.

Зрители Поле чудес приходят на шоу не только из-за симпатии к Якубовичу / Фото: скриншот из видео

Закулисье популярной некогда телевизионной программы "Поле чудес", которая выходит в эфир с 1990 года, шокировало публику, поскольку были обнародованы кадры дальнейшей судьбы продуктов, расположенных на барабане.

"От создателей "блинов с лопаты". Зрители Поле чудес после игры идут к барабану за едой. Некоторые забирают с собой в пакетах", - описал происходящее в Facebook журналист Алексей Нарышкин.

Очевидцы рассказывают, что битва за еду после программы происходит постоянно. Ведущий Леонид Якубович наблюдает на происходящим на протяжении многих лет и утверждает, что многие приходят на шоу именно для того, чтобы нагрести продуктов. Он вспоминает, что замечал, как на шоу попадает больше зрителей, чем указано в пригласительных, причет некоторые целенаправленно идут с пакетами.

"Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать", - рассказывает Якубович.

В Сети потешаются над поклонниками Поле чудес, которые спешат рвануть к барабану и урвать побольше продуктов.

"Сектор приз, бл*ть! Очередная тайна мира разгадана. Зрители Поле чудес после программы бегут к барабану и разбирают еду. Кто-то кладет в пакеты", "Это просто пленка в обратную сторону прокручена. Они наоборот кладут продукты для съемок передачи", "Позорище, голодное дикое стадо. Лишь бы побольше взять", - отметили они в комментариях.

Как ранее сообщалось, в российском городе Курск жители устроили давку из-за раздачи бесплатных конфет к Новому году.

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Россия шоу продукты еда Поле чудес
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