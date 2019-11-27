Угроза с неба: в США экстренно эвакуировали Конгресс и закрыли Белый дом

Работу Конгресса восстановили через 45 минут после инцидента / Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

В Вашингтоне закрыли Белый дом и эвакуировали Конгресс из-за "медленного движения" в небе. Инцидент произошел утром во вторник, 27 ноября.

Летящую "каплю" заметили на радаре полиции Капитолия, были созваны высшие должностные лица, которые ответственны за нацбезопасность, передает CNN. Командование военно-космической обороны Северной Америки направило вертолеты береговой охраны, чтобы провести расследование. Прибыв на место, они не нашли никакой угрозы в небе.

У правоохранителей есть несколько вариантов, что именно появилось на радаре – это могла быть стая птиц или беспилотник. Работу Конгресса восстановили через 45 минут после инцидента.

Напомним, в начале сентября в американском штате Южная Каролина из-за урагана Дориан власти приняли решение эвакуировать 830 тысяч жителей прибрежных зон.