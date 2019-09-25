В России пассажиры с криком эвакуировались из горящего самолета: опубликовано видео

У самолета загорелась стойка шасси / Фото: Сообщество Barnaul 22 во Вконтакте

Обнародовано видео эвакуации пассажиров самолета Boeing-767, стойка шасси которого загорелась во время посадки в аэропорту российского города Барнаул.

В ролике зафиксирована паника людей, которые намереваются спастись от огня. Видео опубликовано в YouTube.

На записи слышны крики туристов, выбегающих из лайнера. По предварительной информации, несмотря на панику, никто из пассажиров не погиб. Все, кто находился на борту, были эвакуированы из самолета.

Как известно, у самолета Boeing-767 загорелась стойка шасси во время приземления в Барнауле. Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Azur Air, который следовал из вьетнамского аэропорта Камарань, расположенного в городе Камрани.

Позже пожарные уточнили, что открытого горения не было — только дым. Спасатели эвакуировали 334 человека.

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