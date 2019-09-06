В России в воздухе столкнулись бомбардировщики - СМИ

В воздухе столкнулись два российских самолета Су-34, узнали журналисты / structure.mil.ru

В Липецкой области Российской Федерации во время тренировочного полета столкнулись два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 Госцентра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны страны.

В результате столкновения истребители получили серьезные повреждения, но их смогли посадить, никто не пострадал, пишет Рен ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника, столкновение произошло из-за потери визуального контакта - ведущий самолет ударил ведомого концом крыла по кабине, потом борты еще раз столкнулись, и в двигатель одного из них попали обломки.

"…У одного самолета повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого - оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия", - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в российском Ставропольском крае потерпел крушение штурмовик воздушно-космических сил РФ Су-25УБ, который летел без боекомплекта, пилотов борта искали.