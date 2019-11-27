Путин хочет руками Макрона заставить Зеленского подчиниться и унизиться перед РФ - СМИ

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / УНИАН

В Париже во время встречи в "Нормандском формате" президент РФ Владимир Путин хочет "прижать" президента Украины Владимира Зеленского руками президента Франции Эммануэля Макрона и заставить его согласиться на российскую версию "формулы Штайнмайера".

Соответствующее сообщение опубликовало авторитетное немецкое Süddeutsche Zeitung.

По мнению журналистов, Путин надеется, что Макрон поможет ему заставить Зеленского пойти на "плохую сделку" по Донбассу для Украины. А если украинский лидер будет тверд и не пойдет на такое, то тогда его можно будет всей мощью пропаганды обвинить в срыве "Минских договоренности". В таком случае Путин сможет утверждать, что санкции против России не оправданы.

К слову, согласно ранее озвученным условиям "формулы Штайнмайера", т.н. "Л/ДНР" должны получить только в день местных выборов специальный статус в составе Украины. В случае же, если наблюдатели "Бюро демократических институтов и прав человека" подтвердят, что голосование было демократическим, то Донецк и Луганск будут окончательно включены в состав Украины как автономные регионы.

Напомним, ранее Сергей Лавров рассказал, почему "созрели" условия для встречи в "нормандском формате".