В США скончался Пол Волкер

Пол Волкер / Reuters

Знаменитый американский чиновник Пол Волкер, который помогал формировать американскую экономическую политику в течение более шести десятилетий, скончался в США.

Как сообщает издание The New York Times со ссылкой на дочь чиновника Дженис Зимой, бывший председатель Федеральной резервной системы ушел из жизни в Нью-Йорке.

Причину смерти газета не называет, ему было 92 года.

Напомним, Волкер возглавлял ФРС в период с 1979 по 1987 год, в течение которого завершилась высокая инфляция в США. Его назначил на пост тогдашний президент Джими Картер

Читайте такжеВ Америке полный бардак по всем направлениям: Волкер дал сенсационное интервью NYTБудучи выскопоставленным чиновником Федерального резерва с 1975 по 1987 год, Волкер не только боролся с инфляцией, но и пытался ограничить ослабление финансового регулирования и предупреждал, что быстрый рост федерального долга угрожает экономическому здоровью страны.

В 1971 году г-н Волкер сыграл ключевую роль в убеждении Никсона приостановить бреттон-вудское соглашение , закрыв "золотое окно", означающее, что Соединенные Штаты больше не будут гарантировать стоимость доллара.

Также во время президентства Барака Обамы он с 2009 по 2011 год занимал пост главы Совета по экономическому восстановлению при президенте США.