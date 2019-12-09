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В суде Британии озвучена сумма долга Украины перед Россией

9 декабря 2019, 19:13

Истцом выступает Москва, которая настаивает на нежелании Киева погасить долг.

Британия
В Британии суд решает судьбу долга Украины перед Россией / Фото: Reuters

Общий долг Украины перед Россией достиг суммы 4,5 миллиарда долларов с учетом процентов.

Как сообщается на сайте Министерства финансов России, Кремль требует вернуть средства в рамках дела об украинских еврооблигациях.

9 декабря в Верховном суде Британии начались четырехдневные слушания по жалобам России и Украины на решение Апелляционного суда.

В иске речь идет о выпущенных Украиной в декабре 2013 года ценных бумагах стоимостью три миллиарда долларов. По инициативе экс-президента-беглеца Виктора Януковича Россия полностью выкупила выпуск. Однако уже при новом главе государства Петре Порошенко Украина в декабре 2015 года отказалась погашать как основную сумму долга, так и проценты.

В Высокий суд Британии Россия подала иск в марте 2017 года и получила положительное решение. Однако Украина оспорила данное решение четырьмя аргументами, из которых три апелляционный суд отклонил. Однако судьи согласились полноценно проверить утверждение Киева, что долг был навязан по инициативе Москвы. Сейчас украинские адвокаты требуют утвердительного решения по трем отклоненным фактам, а российские защитники хотят видеть отклоненным единственный выигрышный аргумент Украины.

Если Украина не защитит свой единственный аргумент и проиграет, то законного права на апелляцию у Киева уже не будет. Если у судей будут сомнения, то процесс может затянуться еще на несколько лет. В Москве ожидают решение суда уже через год.

Как ранее сообщалось, в министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства озвучили сумму ущерба от российской агрессии. По словам главы ведомства Тимофея Милованова, Российская Федерация должна Украине от 50 до 150 миллиардов долларов.

Как ранее сообщал Главред, в Украине подсчитали сумму ущерба, нанесенного захваченным Российской Федерацией кораблям.

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