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Конгресс США согласовал военную помощь Украине на $300 млн

10 декабря 2019, 11:05

Cредства пойдут на летальные средства обороны и новые органы управления ракетами.

Украина, США
В 2020 году Украина получит от США 300 млн долларов на безопасность / lifedon.com.ua

В оборонном бюджете США на 2020 год предусмотрено выделение Украине 300 млн долларов на безопасность.

Указанные средства пойдут, в том числе, на летальные средства обороны, новые органы управления крылатыми ракетами прибрежной обороны и противокорабельными ракетами, пишет The New York Times.

В то же время проект оборонного бюджета предусматривает наложение санкций, связанных с газопроводом Северный поток 2 и Турецкий поток.

Напомним, ранее министр обороны США Марк Эспер заявил о том, что его ведомство готовится предоставить Украине новый транш военной помощи.

США летальное оружие Украина
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