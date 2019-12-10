Конгресс США согласовал военную помощь Украине на $300 млн

В 2020 году Украина получит от США 300 млн долларов на безопасность / lifedon.com.ua

В оборонном бюджете США на 2020 год предусмотрено выделение Украине 300 млн долларов на безопасность.

Указанные средства пойдут, в том числе, на летальные средства обороны, новые органы управления крылатыми ракетами прибрежной обороны и противокорабельными ракетами, пишет The New York Times.

В то же время проект оборонного бюджета предусматривает наложение санкций, связанных с газопроводом Северный поток 2 и Турецкий поток.

Напомним, ранее министр обороны США Марк Эспер заявил о том, что его ведомство готовится предоставить Украине новый транш военной помощи.