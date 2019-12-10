"Мин нет - можно ср*ть": в Сети затроллили Путина из-за "эскорта" в туалет

Журналист сообщил, что Владимира Путина в туалет сопровождали шесть человек, после этого главу РФ затроллили в Сети / Reuters

Корреспондент BBC Джон Фишер сообщил, что в Париже в Елисейском дворце ходил в туалет в сопровождении шести человек.

Журналист в Twitter показал видео, на котором запечатлено, как из комнаты вышли несколько мужчин, потом - российский лидер, а потом - еще несколько мужчин.

"Итак, по моим подсчетам, что шесть человек сопровождают Владимира Путина в туалет…", - поделился журналист.

Ряд интернет-пользователей потроллили главу РФ из-за "эскорта". "Проверили унитазы - чистые, мин нет - можно ср*ть", - поделился мнением Pavel Petrovich.

"С сумкой и в очках это подтиральщик. Собирает биоматериал", - считает Покровские мы. "Первый держал бронежилет, второй - бронетрусы, третий - бронегалстур и т.д.", - написала Ирина.

So I’m counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet... pic.twitter.com/BjG5N5IpDR — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019

Напомним, в Елисейском дворце Владимир Путин 9 декабря принял участие во встречи в нормандском формате (Украина, РФ, Германия и Франция), а потом впервые с глазу на глаз поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским.