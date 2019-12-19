Известный советский политик угодил в больницу с жутким диагнозом: подробности

Михаил Горбачев / lenta-ua.net

Последний руководитель СССР Михаил Горбачев, который назвал ошибку Запада, попал в больницу. Отмечается, что причиной госпитализации стало воспаление легких.

"Это так, но я выздоравливаю. По сути дела, закончилось лечение, сейчас пару дней выдержка - и все", - сообщил Горбачев в комментарии РИА Новости.

При этом первый президент Союза отметил, что чувствует себя уже лучше.

"Говорят, да, что воспаление легких. Но и они говорят, и я думаю, что удалось перехватить быстро, поэтому избавился от этого", - подытожил бывший политик.

Как ранее сообщал Главред, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев оценил нынешние отношения между Россией и странами Запада.