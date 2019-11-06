Горбачев сделал тревожное заявление об отношениях России и Запада

Михаил Горбачев предупредил об опасности ядерного оружия/ Reuters

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, который ранее назвал главную ошибку руководителей Североатлантического альянса, оценил нынешние отношения между Россией и странами Запада.

"Посмотрите сами - то тут, то там происходят столкновения, стрельба. Куда-то летят военные самолеты, куда-то плывут боевые корабли. Это не та обстановка, которая нам нужна", - сказал Горбачев в интервью Русской службе ВВС.

Нынешнее противостояние между РФ и Западом политик окрестил "охлажденной, но все же войной".

Также Горбачев предупредил об опасности ядерного оружия.

"Пока есть оружие массового уничтожения, и ядерное в первую очередь, опасность колоссальная. Все народы должны заявить, что ядерное оружие должно быть уничтожено. Мы будем спасать себя и планету", – считает экс-президент СССР.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США хотят заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.

2 августа Россия и США официально подтвердили, что договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) прекратил действовать. Как известно, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в декабре 1987 года. Он считался центральным элементом контроля над ядерными вооружениями России и США. Он долгое время сдерживал гонку вооружений между двумя странами.