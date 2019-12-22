Горбачев в больнице прокомментировал свое состояние

Михаил Горбачев рассказал, как чувствует себя после перенесенного воспаления легких / yat.in.ua

Бывший президент СССР Михаил Горбачев, после экстренной госпитализации с воспалением легких, заявил из больничной палаты, что чувствует себя уже гораздо лучше.

"И хотя, конечно, общее состояние желает быть лучшим, но я не падаю духом, продолжаю работать", - цитирует экс-политика Интерфакс.

По словам Горбачева, его здоровье пошатнулось, поскольку в уходящем году ему удалось сделать очень много. Его многочисленные интервью были размещены в мировой прессе, в основном они касались вопросов ядерного разоружения.

"В этом году также вышла моя книга", — сказал Горбачев, добавив, что называет ее "раздумьями о судьбах мира".

Экс-президент добавил, что намерен выздороветь и работать дальше, насколько позволят силы.

Как ранее сообщал Главред, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев оценил нынешние отношения между Россией и странами Запада.