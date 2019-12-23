Нидерланды обратились к России за помощью в деле МН17

Нидерланды расследуют факт полета МН17 над Донбассом / Фото: Reuters

Власти Нидерландов обратились с официальным заявлением к России с просьбой о содействии в деле о крушении МН17 при расследовании обстоятельств полета лайнера над территорией Украины.

Как сообщает ТАСС, такую просьбу озвучил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

Уточняется, что Блок обратился от имени правительства своего государства к РФ с просьбой о сотрудничестве в расследовании, касающемся воздушного пространства над восточной Украиной в тот момент, когда там пролетал рейс МН17.

"Установление правды и привлечение к ответственности за крушение MH17 остается приоритетом для голландского правительства. Мы в долгу перед жертвами трагедии и их родственниками", — отметил Блок.

Дипломат акцентировал, что разочарован решением российских властей не задерживать подозреваемого по делу МН17 жителя ДНР Владимира Цемаха.

Как ранее сообщалось, Российская Федерация, которая отказалась выдать Владимира Цемаха, настаивает, чтобы Нидерланды приняли во внимание их данные по делу о крушении рейса МН17 в небе над Донбассом.

Напомним, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сделал странный шаг в деле о сбитом на Донбассе Boeing рейса МН17.