Трагедия рейса МН17: Россия нашла способ "промыть мозг" экспертам Малайзии

Сергей Лавров / Reuters

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сделал странный шаг в деле о сбитом на Донбассе Boeing рейса МН17. Так, глава МИД РФ предложил специалистам Малайзии лично ознакомиться с данным российского расследования.

"Мы сегодня также говорили о том, что Россия делала для того, чтобы обеспечить максимально объективное, максимально детальное, конкретное расследование, и все те вещи, которые мы передавали в виде информации, в виде демонстрации натурной того, как могло все происходить и какой из этого следует вывод", – цитирует Лаврова ТАСС.

При этом он пожаловался на то, что данные РФ игнорируется, а информация не предоставляется Малайзии.

"А вот пока Малайзия не участвовала в Объединенной следственной группе, пока ее туда не приглашали, другие участники, по нашим данным, между собой приняли договоренность о том, что любую информацию на публику они будут согласовывать между собой. То есть, в том числе и с Украиной", – подытожил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что ранее замминистра украинского МИД Василий Боднарь объяснил суть расследования нидерландцами роли Украины в трагедии рейса MH17 летом 2014-го в небе над Донбассом.