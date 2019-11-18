Попытки РФ - безуспешны: в МИД Украины рассказали о серьезном моменте в деле сбитого MH17

Кабина сбитого Боинга рейса МН17 / УНИАН

Замминистра украинского МИД Василий Боднарь объяснил суть расследования нидерландцами роли Украины в сбитии самолета Боинг рейса MH17 летом 2014-го в небе над Донбассом.

В интервью порталу Сегодня дипломат рассказал, что Киев ни в коем разе не рассматривается Нидерландами как сторона, которая может нести ответственность за трагедию

"На самом деле нет, мы совершенно не молчим. Наши эксперты четко работают с многосторонней группой по расследованию, и нет никаких оснований говорить, что мы что-то не так делаем. Напротив, следственной группой четко доказано, что самолет сбит российским "БУКом", к этому причастны российские военные, четко названы фамилии. В решении парламента Нидерландов идет речь об установлении дополнительных фактов, а не о какой-либо международно-правовой ответственности Украины", - заявил Бондарь.

Напомним, ранее объединенная следственная группа (JIT) опубликовала записи телефонных бесед боевиков группировки "ДНР" с российскими чиновниками - в рамках дела о сбитом в небе над Донбассом малайзийском Боинге.