Попытки РФ - безуспешны: в МИД Украины рассказали о серьезном моменте в деле сбитого MH17

По словам замглавы украинского МИД Василия Боднаря, Киев ни в коем разе не рассматривается которая может нести ответственность за трагедию.
Замминистра украинского МИД Василий Боднарь объяснил суть расследования нидерландцами роли Украины в сбитии самолета Боинг рейса MH17 летом 2014-го в небе над Донбассом.
В интервью порталу Сегодня дипломат рассказал, что Киев ни в коем разе не рассматривается Нидерландами как сторона, которая может нести ответственность за трагедию
"На самом деле нет, мы совершенно не молчим. Наши эксперты четко работают с многосторонней группой по расследованию, и нет никаких оснований говорить, что мы что-то не так делаем. Напротив, следственной группой четко доказано, что самолет сбит российским "БУКом", к этому причастны российские военные, четко названы фамилии. В решении парламента Нидерландов идет речь об установлении дополнительных фактов, а не о какой-либо международно-правовой ответственности Украины", - заявил Бондарь.
Напомним, ранее объединенная следственная группа (JIT) опубликовала записи телефонных бесед боевиков группировки "ДНР" с российскими чиновниками - в рамках дела о сбитом в небе над Донбассом малайзийском Боинге.