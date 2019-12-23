"Нет намека": в РФ снова взялись за дело о трагедии рейса МН17

МН17 / УНИАН

Российская Федерация, которая отказалась выдать Владимира Цемаха, настаивает, чтобы Нидерланды приняли во внимание их данные по делу о крушении рейса МН17 в небе над Донбассом. По словам постоянного представителя РФ при Европейском союзе Владимира Чижова, российские следователи хотят передать данные о незакрытом воздушном пространстве над восточной частью Украины в день трагедии.

"Россия готова предоставить данные для судебного слушания по MH17 в марте в Нидерландах", - цитирует Чижова RT.

Кроме того, он заявил, что в расследовании данного случая нет даже намека на объективность.

"Все это, разумеется, не закончилось. Посмотрим, что будет происходить в течение ближайших месяцев, а вероятно, и лет", - подытожил постпред РФ.

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сделал странный шаг в деле о сбитом на Донбассе Boeing рейса МН17.