Захарова пофантазировала, как РФ ответит США за санкции по Северному потоку-2

Мария Захарова / Reuters

Россия непременно применит зеркальный / симметричный подход при ответе на санкции США, введенные против компаний, ведущих строительство газопровода Северный поток-2.

С таким заявлением в четверг, 26 декабря, выступила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Я не буду говорить, как конкретно будут выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различных уровнях, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, подход, который называется симметричным, зеркальным, в качестве ответа никто не отменял", - заявила она.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет США на 2020 год, которым предусматривается введения пакета санкций против Северного потока-2. Позднее швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся, собственно, прокладкой газопровода приостановила работу - из-за грядущих санкций.