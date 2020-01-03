Американский генерал рассказал, как НАТО стоит бороться против РФ в Черном море

Бен Ходжес / Радио Свобода

Неоднократно озвученные в публичной плоскости российские претензии на причерноморскую Украину - в высшей степени фальшивы и не имеют под собой никакого основания.

Такое мнение высказал в интервью порталу Апостроф экс-командующий американским армейским контингентом в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"И совершенно фальшивые претензии России на Крым и юг Украины неприемлемы, ведь до Екатерины II там России и не было. Особенно в свете того, что Россия использует силу с целью изменения суверенных международно признанных границ", - считает он.По мнению Ходжеса, в целом вся политика НАТО (Североатлантического альянса), направленная на сдерживание агрессивных поползновений России в Черноморском регионе, требует пересмотра и улучшения.

"НАТО требуется значительно лучшая стратегия по Черному морю. Три "натовских" страны в регионе - Турция, Румыния и Болгария - поддерживают украинский суверенитет, но этого недостаточно для эффективного противодействия России. Альянс работает в регионе - и не только в военной, но и в дипломатической и экономической сферах", - подытожил генерал.

Напомним, ранее Бен Ходжес рассказал, где в Украине и Европе Россия нанесет военные удары. Позднее его коллега Кертис Скапаротти выступил с докладом в Сенате и рассказал - почему Украине надо дать новые виды оружия.