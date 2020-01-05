В Сенате США оценили шансы на войну с Ираном после убийства Сулеймани

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Ракетный удар от американских военных, в результате которого ликвидировали командира сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части армейские части Ирана) Касема Сулеймани, может привести к тому, что США попадут и увязнут в крупном ближневосточным конфликте.

Соответствующее мнение высказал в воскресенье, 5 января, в интервью телеканалу ABC лидер оппозиции Демократической партии в Сенате Конгресса США Чак Шумер.

"Я озабочен тем, что действия, предпринятые президентом Трампом, приведут к тому, что США окажутся вовлеченными в еще одну бесконечную войну на Ближнем Востоке, - отметил он. - Ранее он обещал, что этого не допустит, однако сейчас мы ближе, чем когда-либо, к такой возможности", - подытожил он.

Напомним, ранее, ночью 3 января 2020 года, американские военные выпустили по аэропорту в Багдаде три ракеты. В результате взрывов на месте погиб командир спецподразделения Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Позднее экс-президент США Джо Байден жестко распек президента Дональда Трампа за приказ о такой спецоперации, сказав, что тот "швырнул динамит в пороховой ящик".