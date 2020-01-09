Посол Украины в Израиле объяснил, почему Киев героизирует националистов

Геннадий Надоленко / Эспрессо

Глава посольства Украины в Израиле Геннадий Надоленко во время встречи в израильском МИДе назвал контрпродуктивной дискуссию главы израильского дипломатического представительства в Киеве Йоэля Лиона, осудившего героизацию лидеров украинских националистов.

"9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довел до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Йоэлем Лионом", — говорится в заявлении украинского посольства.

По мнению Надоленко и других украинских дипломатов, дискуссии по теме "героизации / дегероизации украинских националистов" должны проходить исключительно с привлечением историков и экспертов.

Напомним, ранее послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили официальному Киеву крайнюю обеспокоенность по поводу громкого чествования 111-летия со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.