Рейтинг сильнейших армий мира: стало известно место ВСУ

бойцы ВСУ / УНИАН

Авторитетный западный портал Global Firepower опубликовал новую версию рейтинга сильнейших армий мира - за 2019-й.

При составлении аналитики и эксперты учитывали более 55 различных показателей - численность армий, количество танков, самолетов, кораблей, другой военной техники и т.д.

Кроме того, учитывались также расходы военных бюджетов, транспортная инфраструктура, доступ к нефтепродуктам.

Уже традиционно топ-3 самых сильных армий мира составили США (индекс - 0,0615), Россия (0,0639) и Китайская Народная Республика (0,0673).

Далее, на четвертом месте Индия (0,1065), на пятом - Франция (0,1584) , на шестом - Япония (0,1707), на седьмом - Южная Корея (0,1761), на восьмом - Великобритания (0,1797), на девятом - Турция (0,2089), на десятом - Германия (0,2097).

Украинская армия попала на 29-е место рейтинга - с индексом 0, 5082. Интересно, что 2017-м ВСУ располагались на 30-м месте, а в 2018-м - тоже на на 29-м. В тоже самое время в позапрошлом году портал Business Insider внес украинскую армию в топ-10 сильнейших вооруженных сил Европы.