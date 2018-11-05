Украину включили в топ-10 сильнейших армий Европы

ВСУ / "Главком"

Портал Business Insider составил рейтинг из 25 сильнейших армий Европы, в котором Вооруженные силы Украины заняли 10 строчку с бюджетом $4,88 млрд.

При составлении рейтинга портал использовал индекс Global Firepower-2018, при расчете которого учитываются такие факторы как география, логистика, природные и промышленные ресурсы, разнообразие и численность вооружений и техники, человеческий ресурс и пр.

Business Insider насчитал в Украине 1,1 миллиона военнослужащих, 2214 танков, 39 истребителей (всего военных самолетов - 240) и 25 судов ВМС.

На 11 место портал поместил Греции, хотя бюджет ее вооруженных сил составляет $6,5 млрд, а истребителей почти в пять раз больше, чем у Украины - 189.

Сильнейшей армией Европы издание сочло Россию (в индекс Global Firepower-2018 она занимает 2 место, уступая только США). В тройке лидеров также значатся Франция (2 место) и Великобритания (3 место).

С 4 по 8 место занимают армии Турции, Германии, Италии, Испании и Польши.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили партию отремонтированных 220-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".

"ВСУ получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня "Ураган". Это одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении наших военных", - сообщил президент Петр Порошенко, отметив, что "Ураган" способен сделать полный залп из 16 реактивных снарядов всего за 20 секунд. Радиус поражения РСЗО - до 35 км.