Порошенко похвастался передачей армии "подлатанных" РСЗО "Ураган"

РСЗО "Ураган" в работе / скриншот из видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили партию отремонтированных 220-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"ВСУ получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня "Ураган". Это одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении наших военных", - написал он.

Порошенко отметил, что "Ураган" способен сделать полный залп из 16 реактивных снарядов всего за 20 секунд. Радиус поражения РСЗО - до 35 км.

Ранее сообщалось, что украинской армия получила на вооружение новый ракетный комплекс национального производства "Ольха".

"Ракетный комплекс "Ольха" взят на вооружение украинской армии и вскоре начнется его серийное производство", - сообщил Правительственный портал.

По прогнозам руководства конструкторского бюро "Луч", которое разрабатывало оружие, армия получит "Ольху" уже в середине 2019 года.