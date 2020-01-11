"Похороны черноморской эскадры": эксперт указал на проблему России

Владимир Путин / УНИАН

Председатель Всеукраинской общественной организации Украина в НАТО Юрий Романюк прокомментировал визит президента Российской Федерации Владимира Путина в аннексированный Крым. По его мнению, хозяин Кремля посетил военно-морские учения в рамках подготовки к ежегодному обращению к Федеральному собранию.

"В России вообще нет надводного флота. Единственное, что у них есть – это флот атомных подводных лодок, который действительно представляет реальную глобальную и стратегическую угрозу в мире ", – заявил эксперт в комментарии Обозревателю.

При этом он указал, на состояние Черноморского флота РФ. По его словам, все очень плохо.

"Фактически Путин приехал не на учения Черноморского флота, а на похороны черноморской эскадры", - уверен Романюк.

Также он напомнил, что 6 января ракетный крейсер Маршал Устинов, который называют "плавучей резиденцией" Путина, не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле, а до этого десантный корабль ВМФ РФ Орск сломался в море.

"Поэтому говорить о том, что Черноморский флот РФ представляет собой какую-то угрозу в регионе – это просто какая-то гипербола. Флот Турции по своей боеспособности на порядок превосходит Черноморский флот, флот Румынии также превосходит его по боеспособности", - подчеркнул эксперт.

Как ранее сообщал Главред, президент России Владимир Путин заявил, что Россия обладает не имеющим аналогов в мире оружием.