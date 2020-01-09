Путин вновь посетил окуппированый Крым: реакция МИД Украины

МИД Украины / РБК-Украина

МИД Украины в очередной раз передел России ноту протеста из-а несогласованного визита президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым.

"В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом В. Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста", - написала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter в четверг.

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По ее словам, украинский МИД в который раз подчеркивает недопустимость несогласованных с Украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах.

"Это - грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права", - добавила Зеленко.

Ранее в Украине озвучили неутешительный результат запуска Турецкого потока.

Также Главред писал, что Путин посетил Сирию и навестил своих наемников.