Аэропорт Дубая затоплен: отменены десятки рейсов

Водой залило перроны и взлетно-посадочные полосы / Скриншот видео

Объединенные Арабские Эмираты накрыл мощный циклон. Международный аэропорт Дубая затопило, в результате были отменены десятки авиарейсов.

Рейсы задерживаются как на вылет, так и на прилет. В аэропорту сообщили, что задержки, вероятнее всего, продлятся в течение суток.

"Работа аэропорта затруднена из-за сильного дождя и наводнения. Задержки рейсов, скорее всего, будут продолжаться в течение следующих 24 часов", - говорится в сообщении.

twitter.com/DubaiAirports

Очевидцы и сотрудники аэропорта сняли видео. На кадрах видно залитые водой перроны и взлетно-посадочные полосы.

Напомним, в канун католического Рождества, 24 декабря Венецию затопило - уровень воды в городе поднялся на 144 см выше нормы. В городе залило значительную часть пешеходных улиц, поэтому туристы и местные жители вынуждены ходить по помостам.

Ранее Венеция пошла под воду в ноябре. 12 ноября уровень воды в городе составил 1,87 метра - это был рекордный показатель за последние 53 года. Власти Венеции попросили центральную власть в Риме объявить чрезвычайное положение. Сообщалось также, что в результате наводнение пострадала базилика Святого Марка, при этом колоссальный ущерб нанесен всему городу и острову. Кроме того, известно и о жертвах наводнения в Венеции.