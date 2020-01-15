"Испытывают оружие": депутат Госдумы РФ обвинил США в теплой зиме

Политик считает, что Америка испытывает климатическое оружие и больше всех пострадает Россия.
Депутат Государственной думы Российской Федерации Алексей Журавлев увидел причастность США к аномально теплой зиме. По мнению российского политика, нынешняя погода может свидетельствовать о применении климатического оружия.
"Я не исключаю. Сегодня Америка, которая в передовых технологиях использует все, что только можно", - заявил депутат в интервью радиостанции Говорит Москва.
При этом он уверен, что изменения климата в России не случайны и связаны с новыми испытаниями климатического оружия в США.
"Впервые американцы испытывали этот тип оружия во Вьетнаме, и, несмотря на современный международный запрет, Вашингтон продолжает его разработку", - убежден Журавлев.
Кроме того, он указал, что все испытания проходят как исследования.
"Если она (вечная мерзлота, - ред.) сейчас поплывет, это будет катастрофа, это большая проблема. Это знают американцы, и они испытывают это оружие", - заверил парламентарий.
Также Журавлев предупредил, что сильнее всего от воздействия американского оружия пострадает именно Россия.
Как ранее сообщал Главред, президент Российской Федерации Владимир Путин похвастался достижениями страны в оборонной сфере.