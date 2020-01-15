Возможные атаки российских хакеров на Burisma: за дело взялась разведка США

По данным американских журналистов, российские хакеры пытались взломать сайты Burisma / IBTimes UK

Американская разведка заинтересовалась данными, которые указывают на попытку связанных с Россией хакеров атаковать серверы украинской компании Burisma. Об этом сообщила координатор аппарата директора Национальной разведки США по обеспечению безопасности выборов в стране Шелби Пирсон.

При этом Пирсон не смогла прямо ответить на вопрос о том, что предполагаемые атаки на Burisma совершены с целью добыть потенциально компрометирующую информацию о бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне. По ее словам, данные изучаются.

"Прежде чем делать какие-либо выводы о мотивах, мы всегда стараемся изучить все возможные варианты", - цитирует Пирсон агенство Bloomberg.

Она также заявила, что разведслужбы изучают возможность такого развития событий.

Напомним, ране авторитетное издание The New York Times сообщило о том, что серверы веб-порталов украинской газовой компании Burisma, фигурировавшей в скандальной беседе президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа - подверглись взлому российских хакеров.

По данным Area 1, попытки взлома серверов Burisma начались еще в начале ноября 2019-го. Именно в тот период мировые СМИ широко освещались тема Джозефа Байдена и его сына Хантера, Украины и импичмента Трампа. Что именно пытались найти хакеры, пока что неизвестно. Но эксперты полагают, что в первую очередь те стремились найти компромат на семью Байденов.