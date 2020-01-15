Эксперт оценил новые планы Путина по "потрошению" российской Конституции

Владимир Путин / УНИАН

Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в среду, 15 января, в рамках послания Федеральному собранию проекты и изменения крайне серьезным, коренным образом изменят суть важных процессов в стране.

Соответствующее мнение высказал политический аналитик и глава филиала Финансового университета при правительстве РФ Павел Клачков.

"Все, что прозвучало в послании Владимира Путина Федеральному собранию, весь этот огромный комплекс предложений, инициатив и даже аналитических выводов, это то, что направлено в будущее, то, что будет определять судьбу нашей страны на десятилетия. Предложенные проекты и изменения будут работать не год и не два, они серьезным образом повернут судьбы некоторых процессов. Второе. Я был очень впечатлен логичностью, стройностью, выверенностью речи президента. Тема шла за темой не в хаотичном порядке, а по смыслу, по сути", — отметил эксперт.

Напомним, ранее Владимир Путин, оглашая свое послание Федеральному собранию, озвучил планы по внесению изменений в Конституцию РФ.